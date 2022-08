Le cinque serie tv da non perdere a settembre: House of The Dragon vs Il Signore degli anelli

Ascolta la versione audio dell'articolo

E’ un derby a distanza tra House of The Dragon che è iniziato in agosto su Sky e il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere che arriva sugli schermi a settembre su Amazon Prime. Il prequel di Game of Thrones dedicato alla Casa dei Targaryen contro quello di Lo Hobbit e il Signore degli Anelli. George R.R. Martin contro J.R.R Tolkien formato Tv, volendo essere blasfemi. Certamente però quello di quest’anno è un settembre straordinario per gli appassionati di fantasy con due grandissime produzioni che promettono di essere l’evento del 2022. House of The Dragon è partita benissimo, almeno per i fan del Trono di Spade. Per il Signore degli Anelli la sfida è culturalmente più complessa: il fantasy di Tolkien non è un prodotto moderno è più un classico. Le serie tv sono meno epiche delle produzioni per il grande schermo. Per il resto c’è poco di davvero sorprendente da segnalare. Skam Italia è qualcosa di incomprensibile per chi non è Generazione Z. Volendo restare nell’horror vero allora meglio andare a scoprire le sette dell’Ohaio piuttosto che i giovani che vanno all’università. Infine, un felice apprezzamento per la prima serie The Sandman su Netffix che ha mantenuto le promesse.

Skam Italia: Stagione 5, il trailer

Skam Italia - Stagione 5 - 1° settembre 2022

Skam Italia è la traduzione italiana di un franchise norvegese dedicato agli adolescenti. Sembra pensato a tavolino come un modo furbo per dire agli adulti come sono fatti i giovani. Quello italiano peraltro è uno dei migliori adattamenti a detta della critica. Eppure, per chi è over 40 è irritante e produce effetti collaterali fastidiosi contro i giovani e fa sentire anche più vecchi. (Netflix)

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere - Trailer

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere - Stagione 1 - 2 settembre

Le vicende si svolgono migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porteranno gli spettatori in un’era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità. La serie esplorerà le Montagne Nebbiose, Lindon, la capitale degli elfi della foresta, e le coste del regno di Númenor. Non c’è né Bilbo, né Frodo, Gandalf e “il-mio-tessoro”. C’è tutto quello che li ha preceduti (Amazon Prime Video)

Il diavolo in Ohio, il trailer

Il diavolo in Ohio - Stagione 1 - 2 settembre

È l’adattamento del libro più venduto di Daria Polatin ed è ispirato ad una storia vera. Siamo nell’horror made in Usa, quello con i campi di mais che nascondono il male e le cittadine americane che mettono paura. La storia è quella di una psichiatra ospedaliera Suzanne Mathis (Emily Deschanel) e di una misteriosa ragazza evasa da una setta. La confezione non è delle più originali ma la paura in tv è spesso noiosa e segue i soliti stereotipi. E in ogni caso settembre lo affronti comunque con un horror. (Netflix)

Andor, il trailer

Andor - Stagione 1 - 21 settembre

È il prequel di Rogue One, incentrato sul personaggio di Cassian Andor, interpretato da Diego Luna. Le serie tv su Guerre Stellari finora sono state tutte una mezza delusione ad eccezione del Mandaloriano. Sono prodotti marketing per ragazzini e ragazzine che non hanno vissuta la meraviglia dei primi Star Wars. Sarà anche per questo che forse cerchiamo stupore e fantasia dove invece c’è solo sapiente artigianato commerciale. (Disney+)