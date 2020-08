Le cinque serie tv da non perdere a settembre. Torna il black humor di “The Boys” Sfogliando nell'offerta globale di streaming, satellite e digitale terrestre, ecco una selezione dei titoli da non farsi scappare di L.Tre.

Dopo l’estate si riparte con il botto. L'appuntamento da non perdere è con la seconda stagione di The Boys. Se cercate qualcosa di davvero originale sul mondo dei supereroi questa è la vostra serie. Da non perdere anche la serie dedicata a Mildred Ratched, l’infermiera cattiva-cattiva del capolavoro “Qualcuno volò sul nido del cuculo”. La conosceremo come

The Boys - Stagione 2 - 4 settembre

Personalmente la prima stagione è stata una rivelazione. Supereroi politically spregevoli, plot twist azzeccati e una cappa di grottesco che non si vedeva da anni in una serie tv. Lo show è basato sul fumetto di Garth Ennis . Se non lo conoscete troverete azione, splatter e black humour condensati in modo assurdo. Su Amazon Prime

Ratched - Stagione 1 – 18 settembre

E’ il prequel della storia dell’infermiera cattiva del film Qualcuno volò sul nido del cuculo. La serie Tv è diretta da Ryan Murphy che è un nome di prima piano (American Horror Story e American Crime Story). Conosceremo più a fondo Mildred Ratched quando nel 1947, arriva in un ospedale psichiatrico in cui vengono svolti esperimenti sulla mente umana. Su Netflix

Baby - Stagione 3 – 3 settembre

La serie televisiva italiana che racconta lo scandalo delle “baby squillo” del quartiere Parioli di Roma non aveva convinto all’inzio. Le protagoniste, vi ricordate, sono Chiara e Ludovica, una finta perfettina l’altra più sgangherata e alterativoide. La serie si è risollevata con la seconda stagione diventando altro, almeno sul piano narrativo. La “terza” come si diceva è quella bella per capire se è un successo o no. Da mettere in lista. Su Netflix

