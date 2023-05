Le cinque serie tv da non perdere: torna Zerocalcare, poi Secret Invasion e Black Mirror

Ascolta la versione audio dell'articolo

C’è Zerocalcare che anche se non ti piace lo devi vedere perché “Strappare lungo i bordi” è stato un capolavoro. E non si discute. Poi c’è Secret Invasion dove Marvel proverà a convincerti che c’è speranza per il nuovo universo dei supereroi. Infine c’è la sesta stagione di Black Mirror ma per i fan del più profondo manuale di sociologia distopica non c’è ancora una data certa. Sappiamo solo che uscirà a giugno. O almeno così dice l’inquietante trailer. Dire che il mese va bene così.

Secret Invasion - Stagione 1

Secret Invasion - Stagione 1 - 21 giugno

Secret Invasion inaugura la Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe in tv riportando Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury. A livello aziendale il numero uno della Marvel se ne è andato e pare anche sbattendo la porta. Qualcosa si è rotto nell’universo Marvel. I fan lamentano una offerta eccessiva e meno qualità. Vediamo se Secret Invasion saprà zittire tutti. (Disney+)

Star Trek: Strange New Worlds - Stagione 2

Star Trek: Strange New Worlds - Stagione 2 - 15 giugno

La prima stagione qualcuno l’ha trovata promettente. I fan vengono da una serie di delusioni da cui è complicato risollevarsi. In ultimo Star Trek: Picard che è andata benissimo nei primi cento metri poi si è persa per strada. In questo caso il viaggio dell'Enterprise appare più solido, c’è una idea dietro che non è un remix di cose già viste. Tutto ruota intorno al vulcaniano Spok (Ethan Peck) e al capitano Pike (Anson Mount). Un destino segnato. (Paramount+)