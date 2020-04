Le città devono tornare a muoversi, serve un piano dei trasporti di respiro lungo Lo stato di crisi del trasporto pubblico è evidente: crollo dei ricavi da biglietto, riduzione drastica dei corrispettivi ai gestori in caso di contratti che prevedevano un collegamento fra km svolti e trasferimenti. Al tempo stesso i costi di funzionamento non si sono ridotti in modo proporzionale di Alfredo De Girolamo

(Agf)

4' di lettura

Il settore del trasporto pubblico locale (tpl) sta subendo gravi conseguenze dall'emergenza Covid19. Servizi considerati non interrompibili sono stati fortemente ridimensionati dalle autorità competenti, la domanda di trasporto è crollata dall'inizio del lockdown (una media del 50% con punte fino al 90%) a causa della chiusura di scuole e attività economiche e della difficoltà per chi lavora di utilizzare un mezzo considerato pericoloso. Una perdita economica per il settore stimato in circa 200 milioni al mese.

Lo stato di crisi del trasporto pubblico è evidente: crollo dei ricavi da biglietto, riduzione drastica dei corrispettivi ai gestori in caso di contratti che prevedevano un collegamento fra km svolti e trasferimenti. Al tempo stesso i costi di funzionamento non si sono ridotti in modo proporzionale, anche per la difficoltà di molte aziende di utilizzare gli ammortizzatori sociali per i dipendenti che non svolgono più attività.

Ma ancora più preoccupanti appaiono le prospettive per i prossimi giorni e settimane, in vista di una graduale riapertura, della cosiddetta Fase2. Da un lato è evidente che non potrà esserci riapertura di scuole e attività economiche senza un funzionamento normale del sistema dei trasporti pubblici su gomma e ferro. Ma al tempo stesso bus, tram e treni sono luoghi in cui sarà molto difficile garantire la distanza di sicurezza di 1 metro e per molti mesi i cittadini nutriranno molti dubbi sull'utilizzo dei mezzi pubblici.

Il ministero dei Trasporti ha reso note le linee guida per informare gli utenti sulle modalità di utilizzo dei servizi del tpl così da contenere la diffusione del virus, tuttavia è evidente che ci vorrà tempo perché i cittadini possono riabituarsi al loro uso. I danni di fiducia che Covid19 produrrà al settore dureranno molto tempo. Al tempo stesso, la probabile diffusione del lavoro agile, anche dopo la crisi, potrebbe produrre nelle prossime settimane una riduzione fisiologica della domanda di trasporto.

Il settore quindi uscirà profondamente trasformato da questa crisi sanitaria; le politiche pubbliche e le scelte aziendali dovranno quindi modificarsi ed adeguarsi alla nuova situazione. Importante è scongiurare il rischio di un ritorno massiccio all'uso dell'auto privata (considerata probabilmente più sicura dagli utenti), con conseguenze drammatiche sull'inquinamento atmosferico e la congestione del traffico specie nelle aree urbane, per non parlare dell'aumento dei costi per i cittadini.