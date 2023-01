Le città ideali per i traveller di tutte le generazioni

Lo ha creato Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più utilizzati in Europa, ed è un indice dei viaggi generazionale che passa al vaglio le città di tutto il mondo in base a una serie di fattori importanti per ogni fascia d'età (Baby Boomer, Gen X, Millennial, Gen Z) e ne determina le migliori destinazioni possibili. In assoluto è Madrid la città migliore per i viaggi che includono partecipanti appartenenti a tutte le generazioni: cucina, cultura (oltre 150 musei) e oltre 800 attività per il tempo a cinque stelle. Seguono in classifica la cosmopolita Tokyo e l'intramontabile New York con il vanto dei suoi 512 ristoranti Michelin e del suo più celebre sito patrimonio dell'umanità, la Statua della Libertà.

8/11 10/11 Menu