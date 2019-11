Le città più ricche e inclusive al mondo? Le solite note: Zurigo e Vienna Non solo prosperità, ma anche facilità di accesso ai servizi sanitari di qualità, agli alloggi, al sistema scolastico, a internet tra i criteri di classificazione. Domina l’Europa con 15 centri nella top 20. In Italia prima Bologna, al 62° posto e davanti a Milano di Nicol Degli Innocenti

L’urbanizzazione è un fenomeno globale e le città aumenteranno per importanza e per dimensioni in Europa e nel resto del mondo. Si prevede che entro il 2050 due terzi della popolazione mondiale vivrà in centri urbani. Le città dovranno crescere e prosperare per ospitare un numero sempre maggiore di abitanti, ma per garantire loro una certa qualità della vita dovranno adottare strategie sostenibili e avere una visione di lungo termine.

Per puntare i riflettori sulla crescente importanza delle città e premiare i centri urbani più all’avanguardia in questo campo è stato creato il primo Indice della prosperità e inclusione sociale delle città (Picsa) a livello globale, compilato da D&L Partners e commissionato dalle istituzioni dei Paesi Baschi.

Quando il Pil non basta

Tenere conto solo del Pil non è sufficiente, come hanno stabilito economisti da Lawrence Summers a Thomas Piketty, perché bisogna anche guardare alla qualità della crescita economica e alla sua distribuzione. Oltre a fattori economici e finanziari serve tenere conto del fattore umano, cosa ben più difficile da misurare.



L’indice Picsa è il primo studio che, utilizzando tutti i dati disponibili, cerca di quantificare il successo dei tentativi di 113 città nel mondo di far quadrare questo cerchio, misurando fattori come il Pil pro capite ma anche l’accesso all’istruzione, i servizi pubblici, il costo delle case, le disparità economiche, la facilità di accesso a internet e la disponibilità di medici e servizi sanitari di qualità.



«La prosperità senza inclusione sociale non è sostenibile, e l’inclusione senza prosperità vuol dire ridistribuire la povertà -, spiega il matematico Bruno Lanvin, Ceo di D&L e ideatore dell’indice Picsa -. Per questo è importante incoraggiare le città di ogni dimensione e di ogni regione ad adottare una strategia di crescita che unisca le due cose».

Contano istruzione, sanità, alloggi, sicurezza e accesso a internet

L’indice Picsa ha compilato una lista delle città che più si sono distinte in questo campo. Le migliori sono state premiate ieri sera in una cerimonia al celebre museo Guggenheim di Bilbao. Prima in classifica si è piazzata Zurigo, il centro finanziario svizzero, città scelta per l’alta qualità della vita, delle abitazioni, del sistema scolastico e universitario e per la sicurezza, con un bassissimo tasso di criminalità. «Soprattutto Zurigo è una città che si è posta il problema e che guarda al futuro», ha detto Lanvin.

Vienna ha conquistato il secondo posto, soprattutto grazie all’elevata qualità del sistema sanitario pubblico, mentre Copenhagen è in terza posizione. Bilbao, città che ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni puntando sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale, si è piazzata al 20esimo posto.



Le città europee dominano la classifica con 15 centri nella lista dei primi venti, tra i quali Helsinki, Lussemburgo, Oslo, Ginevra, Praga e Monaco. Le uniche quattro città italiane a comparire in classifica sono Bologna al 62esimo posto, seguita da Milano al 68esimo, Torino al 73esimo e Roma al 74esimo.

Taipei è l’unica città asiatica a entrare nella classifica dei top 20, che comprende anche quattro città americane - Ottawa, Washington, Seattle e Boston.