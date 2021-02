Le città resilienti creano nuovi format dell’abitare

Alcuni investitori stanno ripensando al loro modo di investire nelle grandi città: l’attenzione si sposta dal singolo edificio al quartiere. La trasformazione urbana dei prossimi anni deve quindi essere diversa da quella del passato combinando pianificazione urbana, progettazione degli spazi pubblici e digitalizzazione. La pandemia ha infatti dato una forte accelerata alla digitalizzazione del settore, spinta guidata da una crescente domanda di dati attendibili e in tempo reale in grado di tracciare informazioni relative alla salute, alla mobilità e all’utilizzo dello spazio. Il settore immobiliare è la chiave per creare smart city: un network di edifici interamente connessi che favoriscano l’efficienza energetica e l’ottimizzazione delle risorse su larga scala.

Le città dovranno affrontare le conseguenze economiche del Covid-19 per anni e per uscire vincitrici dalla crisi si dovranno adattare alle nuove necessità della popolazione. È necessaria la collaborazione tra il settore immobiliare e le amministrazioni cittadine, tra governo, imprese, università e istituzioni per realizzare una trasformazione urbana che crei una città resiliente in termini di innovazione, soluzioni smart e mitigazione del cambiamento climatico.

Head of research di JLL