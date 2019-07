Le compagnie aeree ora fanno cassa grazie alle valigie

In generale, la voce “bagagli” è diventata sempre più importante per le compagnie aeree e non solo per loro. Nel settembre 2018, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato una legge che include alcuni cambiamenti radicali nel settore del trasporto aereo, omettendo però di inserire le restrizioni proposte sulle tariffe dei bagagli. Un aiutino alle compagnie che oggi possono trarre doppio vantaggio sia dalle commissioni applicate alle valigie e pagata dai passeggeri, sia in termini fiscali in quanto i bagagli non sono assoggettati alla tassa federale del 7,5% applicata ai biglietti. Per lo Stato americano significa circa 50 milioni di dollari di tasse in meno.

In Europa, le compagnie di bandiera non pubblicano i ricavi relativi ai servizi accessori che peraltro incidono per una percentuale ben inferiore rispetto ai vettori low cost, in quanto il prezzo del biglietto base include già molti dei servizi venduti come extra da queste ultime. Una voce in continua crescita anche in Europa come spiega Michele Mauri, managing director di Alixpartners: «Le compagnie low cost sono alla continua ricerca di ulteriori fonti di ricavi e le hanno trovate nella prenotazione dei posti, nei servizio di imbarco prioritario o di trasporto dei bagagli fino alla prenotazione di hotel e macchine a noleggio collegate al viaggio aereo».

Tra le voci da cui dipendono i servizi ancillary, le politiche di prezzo e il livello della tariffa base offerto per il semplice trasporto. Ecco allora che «rispetto alle vendite totali, nel caso di Wizz Air le ancillary nel 2018 hanno rappresentato il 41% del fatturato totale, il 31% per Ryanair, il 21% per easyJet e il 16% per Norwegian», aggiunge Mauri. Si arriva fino al paradosso di Ryanair i cui ricavi da servizi accessori nel 2018 sono aumentati del 19%(dovuto in prevalenza alle voci posti prenotabili e pasti a bordo), un incremento superiore all’8% registrato per il fatturato complessivo. Una indicazione di come il solo costo del biglietto non è più la sola voce da controllare quando si vola.