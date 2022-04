Le compagnie aeree ora temono il rischio recessione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le compagnie aeree cominciano a preoccuparsi delle ricadute nel lungo periodo degli aumenti del costo del carburante, schizzato sui livelli più alti visti prima della pandemia a causa del conflitto in Ucraina. I ceo delle principali compagnie aeree europee, Lufthansa, IAG (British Airways e Iberia), easyJet e Ryanair si sono ritrovati per la prima volta dalla pandemia a Bruxelles, per chiedere un intervento a sostegno delle misure per ridurre il consumo di carburante ed evitare indirettamente l’introduzione...