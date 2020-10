Le competenze digitali e il vissuto delle persone di Federico Amicucci

Tutto il mondo dei servizi, e non solo, sta andando verso la personalizzazione, che richiede profilazioni evolute degli utenti per offrire soluzioni su misura: sta diventando così pure per la formazione digitale più evoluta, anche tramite smartphone è possibile offrire un programma di allenamento personalizzato per l'acquisizione di competenze digitali, utili al paese e alla propria professionalità.

Dando seguito alle priorità individuate nell'Agenda europea per le competenze nel luglio 2020, e come conseguenza della profonda trasformazione nel modo di vivere e lavorare dovuta alla pandemia, la Commissione Europea ha incrementato il proprio impegno per far sì che i cittadini europei dispongano di tutte le competenze digitali necessarie. A tal scopo, sono stati pubblicati due nuovi documenti utili a educatori, datori di lavoro e recruiter per applicare le competenze e le raccomandazioni individuate dal DigComp nei contesti dell'impiegabilità e del lavoro: si tratta della relazione “DigComp at Work: The EU's digital competence framework in action on the labour market” (DigComp nel lavoro: il quadro europeo delle competenze digitali in azione nel mercato del lavoro), e della relativa Guida all'attuazione.

Nelle guide si suggerisce la stesura di un Profilo delle competenze digitali professionali, fondamentale per delineare quelle necessarie per una specifica area di lavoratori, allo scopo di strutturare un percorso formativo specifico.

Nelle organizzazioni grandi e complesse, l'attività di creare percorsi personalizzati per ognuno può rivelarsi molto complessa; tra i principali ostacoli possiamo trovare la mancanza di un framework di riferimento, di una vasta libreria di corsi specifica sulla trasformazione digitale e di una piattaforma capace di personalizzare i percorsi per ogni utente.

Oggi, anche in Italia, stiamo però assistendo alla nascita di nuove generazioni di strumenti per l'apprendimento, come delle app per l'allenamento quotidiano delle competenze digitali, capaci di personalizzare i percorsi di apprendimento per ogni utente sulla base di una profilazione iniziale e incrociando i dati sull'effettivo utilizzo dei contenuti.

Alla base di una piattaforma adattiva, capace di offrire percorsi personalizzati agli studenti e ai lavoratori, ci sono 3 elementi importanti: una tassonomia di competenze digitali, centinaia di micro-contenuti per allenare micro-conoscenze, algoritmi capaci di servire la strategia della formazione.

La capacità per l'azienda di creare un modello di competenze digitali valido e pragmatico, partendo dalle strategie e dalle attività chiave di ogni lavoratore, è alla base di un qualunque programma formativo di digitalizzazione.

Esistono delle competenze digitali, definite soft e descritte anche dal modello del DigComp, trasversali a tutti i lavoratori, ad esempio la capacità di ricercare le informazioni online, valutandone correttamente l'affidabilità. Queste possono essere definite una nuova lingua che ci permettono di comunicare e lavorare in modo inclusivo.

Ma l'acquisizione di competenze digitali, non si può fermare alle soft, deve prendere in considerazione anche quelle hard e di business.

Ad esempio, se pensiamo alla forza vendita possiamo identificare conoscenze legate ai software di CRM o rispetto all'identificazione dei touch points fisici e digitali del cliente.

Le conoscenze digitali hard e di business sono diverse per Industries e diverse per area funzionale, un venditore non avrà necessità delle stesse competenze digitali di chi lavora in una filiale della banca.

Una volta identifica una tassonomia di competenze soft, hard e di business per ogni area dell'organizzazione, sarà possibile associare la library di contenuti ad ogni competenza. Solo successivamente intervengono degli algoritmi che partendo dalla profilazione dell'utente possono offrire dei percorsi realmente personalizzati.

Il risultato di un processo che parte da una tassonomia di competenze digitali e utilizza degli algoritmi di personalizzazione dell'apprendimento, possono essere delle app semplici da usare, idonee alle organizzazioni complesse e capaci di offrire percorsi di apprendimento sulla trasformazione digitale tagliati per ogni singolo individuo.

Riusciremo ad accelerare la digitalizzazione delle persone, e garantirne la reale occupabilità, solo creando percorsi di formazione che partono dal vissuto specifico di ognuno e dalle competenze digitali più richieste sul mercato.

