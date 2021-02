Le competenze digitali in plancia di comando

Tra le ultime norme entrate in vigore nel 2021 da una parte c’è il fringe benefit che prevede l’aumento della quota di benefit tassabile per chi usa vetture con maggiori emissioni di CO2 e, dall’altra, l’introduzione definitiva del ciclo di omologazione Wltp (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) che prevede un calcolo più severo delle emissioni in condizioni reali.

Due fattori che cambiano lo scenario delle flotte e portano i fleet manager a prendere delle decisioni importanti: sostituire le auto più inquinanti, prendersi carico dell’aggravio fiscale o addebitarlo in busta paga al dipendente?

E data questa panoramica, si può anche vedere la richiesta sempre più elevata di veicoli elettrificati, in particolare 100% elettrici. Questi portano anche una serie di prodotti e servizi, ad essi correlati non di secondaria importanza. Ne sono un esempio gli pneumatici: le auto elettriche sono progettate per ottimizzare la carica della batteria e quindi l’autonomia di percorrenza. Ciò viene sviluppato attraverso la progettazione di una carrozzeria con un ridotto coefficiente aerodinamico e, altro elemento fondamentale, devono montare degli pneumatici con una bassa resistenza al rotolamento.

E, in quest’ottica, Bridgestone sta lavorando per ottenere prodotti ad hoc per i veicoli elettrici e quindi con una bassa resistenza al rotolamento a cui ne consegue un minor uso di materiali per creare il prodotto finito.

Quest’ultimo vuole essere solo un esempio di come player già presenti sul mercato e nell’industria automobilistica possano allargare la propria sfera di azione creando un valore al mercato e, soprattutto, ai clienti.