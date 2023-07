Le competenze non bastano: ecco come guidare la trasformazione nell’era dell’AI

Prima di tutto, credo sia corretto chiarire un concetto: “persone al centro” è una affermazione bellissima, ma se alla base non c'è una vera people strategy che spiega perché e come le persone vengono messe al centro dell'azienda, dei suoi processi e del suo percorso di sviluppo industriale e di business, stiamo semplicemente usando uno slogan che rimane completamente vuoto. Facendo un passo indietro, allo scorso decennio, la digital transformation ha fatto pensare a troppi manager di poter in qualche modo fare a meno delle persone, non rendendosi conto che invece la tecnologia ci avrebbe accompagnato verso quello che può sembrare un paradosso: le figure capaci e di talento contano sempre di più, modificando di fatto la relazione con le aziende. Le persone sono sempre meno dipendenti delle aziende, le imprese al contempo sono sempre più dipendenti dalle persone.

L'AI può veramente essere un'alleata dell'uomo per costruire le professioni del futuro?

Un capitolo del libro è stato scritto con l'intelligenza artificiale. Attenzione però: non “dalla” AI ma “con” l'AI. Provo a spiegarmi meglio: prima che ChatGPT fosse nota al grande pubblico, ho lavorato con tre sistemi di intelligenza artificiale differenti a cui ho dato indicazioni e suggerimenti, chiedendo loro di comporre e arricchire dei testi. Poi li ho rielaborati, personalizzati e resi adatti al libro. Risultato? Per scrivere un capitolo de “Le 5 lenti dell'HR” in modo convenzionale sono servite circa 25 ore, per quello realizzato con il supporto dell'AI ne ho impiegate cinque. Si capisce bene come l'intelligenza artificiale non sia futuro ma sia un alleato del nostro lavoro già oggi. E a noi tocca fare la cosa più importante, e cioè studiare, tanto e continuamente, per capire come usare la tecnologia per lavorare al meglio e anche più velocemente.

Lei afferma che risorse umane saranno decisive per lo sviluppo delle imprese a condizione che ripensino completamente il proprio ruolo: chi non sarà in grado o in condizioni di farlo rimarrà escluso?

Io credo che troppe imprese abbiano sottovalutato il ruolo delle risorse umane, e che lo stesso abbiano fatto troppi professionisti e professioniste che fanno questo mestiere. Come si può pensare di realizzare lo slogan “persone al centro” se a guidare questa trasformazione non mettiamo coloro che si occupano di persone? D'altro canto, chi lavora nelle HR deve aggiornare molto più velocemente e di continuo le proprie competenze, per essere un vero partner del business nell'orientare l'azienda verso il futuro. E c'è di più: serve una mentalità aperta e di crescita, per far sì che la funzione HR non sia più laterale in azienda, diciamo di banale “supporto”, ma si trasformi in una guida delle persone, dell'innovazione e dei continui cambiamenti. Ovviamente, c'è spazio solo per una figura delle risorse umane di questo tipo, perché ciò che è semplice gestione finirà in mano a strumenti digitali e intelligenze artificiali che avranno poco bisogno di essere assistite dagli esseri umani.