Le «competenze sociali» ormai sono fondamentali per fare carriera

Attenzione però a non farci trarre in inganno dalle abitudini: non tutte le persone esposte alla relazione sono persone empatiche. Essere a contatto col pubblico non è di per sé garanzia di elevate «social skills» come si scrive nei CV. Per esempio tutti noi conosciamo medici che passano le loro giornate a dialogare con i pazienti e i loro familiari senza sviluppare neanche un minimo di empatia. Chi desidera potenziare le proprie abilità relazionali infatti deve esercitarle deliberatamente e consapevolmente, focalizzandosi su ciò che non è abituato a fare, su ciò che è al di fuori delle proprie abitudini.

In questa prospettiva ecco due suggerimenti molto concreti che si fondano sulla natura essenziale dell’empatia: “sentire” gli altri, sapersi mettere nei loro panni, riconoscere le loro emozioni:

1) Aumentare le occasioni di confronto e interazione con chi è diverso da noi.

Se frequento solo persone che hanno la stessa mia età, la stessa mia storia, la stessa mia condizione sociale o professionale non riesco mai a “uscire da me”, dalla mia zona di comfort sociale, non riesco a immaginare punti di vista o emozioni che non siano vicini o simili ai miei. Lo sport, il volontariato, l’associazionismo, ma ancora più semplicemente una più intensa vita di quartiere possono essere splendide palestre. Questa raccomandazione vale anche per la nostra vita on line. Se il mio mondo è solo quello dei miei “amici”, dei miei “follower”, dei miei “mi piace”, ciò che è altro non entra mai davvero nella mia vita. Si può vivere senz'altro anche così, circondati di specchi, ma è una vita più faticosa, anche nella sua dimensione professionale.

2)Leggere della buona narrativa.

Esistono ormai diversi studi che dimostrano una connessione tra l’abitudine a leggere romanzi e lo sviluppo di quelle aree del cervello deputate alla nostra gestione delle emozioni nel rapporto con gli altri. In effetti leggere una storia significa entrare nella vita di altre persone, viverla, immedesimarsi. Un ottimo motivo per disconnettersi dal mondo social che costruiamo a nostra immagine e somiglianza e riprendere in mano quel romanzo impolverato che ci aspetta sul comodino.

* Managing Partner della società di consulenza e formazione Sparring