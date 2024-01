«Le competenze Stem sono una rete di sicurezza per la carriera professionale»

Il trasferirsi dall’altra parte del mondo voleva dire per lei anche rompere con alcuni dei timori del proprio ambiente di origine: «Ho sofferto tanto nella vita di paese le paure che si scatenano quando una donna manifesta la voglia di crescere e di spostarsi. Quando raccontavo di vivere all’estero il commento più comune era: “Oddio, da sola!”», ricorda la manager, che però aggiunge: «Quando arrivi da sola in un altro Paese ti rendi conto che sei tu padrona del tuo destino, di ciò che fai, che senti e che decidi. È un regalo stupendo che la vita ti fa e certo non è senza una contropartita fatta di solitudini, timori, sacrifici. Ma la cosa più bella per me è scoprirmi ogni volta più forte di prima. Mi metto alla prova e anche se sbaglio e cado, trovo la capacità di rialzarmi. Più si va avanti e più si affrontano cose più complesse e più grandi, ma lo si fa con una serenità sempre più grande. Certo il fallimento è sempre dietro l’angolo, ma si impara a farne tesoro e a saper ripartire».

Gli anni in Russia

Da Rio a Mosca lo shock non è solo termico ma può essere anche culturale. Un cambiamento radicale, che però ha avuto come fil rouge la passione per il proprio lavoro. «Quando viaggi tanto ti rendi conto che per affrontare le differenze culturali è sufficiente usare il buon senso. Prima di arrivare a conclusioni, ascolti tanto». E impari, ad esempio, che se un cliente in Russia non ha novità su una commessa, non ti risponde neppure al telefono, perché non ha nulla da dirti e non è considerato sgarbato. Oppure che riconosci sempre chi ha più potere in una stanza perché è quello che usa il tono di voce più basso, non ha bisogno di alzare la voce per essere ascoltato.

Ogni inizio, comunque, ha i suoi angoli da smussare. «Quando sei la donna sorridente ed espansiva che arriva dall’Europa devi aspettarti che non vada tutto liscio immediatamente: ci sono, ad esempio, le battute che tu fai finta di non capire. Ma nel momento in cui questa fase iniziale passa ed entri nei dettagli tecnici l’espressione della persona che hai di fronte a te cambia se sei competente e, a quel punto, non esiste più il fatto che tu sia donna, giovane, straniera. Tu sei una persona che risolve un problema», afferma la manager, che è convinta che «le competenze Stem sono una rete di sicurezza che ti permette di fare ciò che vuoi di fronte a chiunque. In Russia non sapevo neanche parlare la loro lingua, ma la cosa importante per loro era che risolvessi i problemi per i sistemi che dovevano installare». Allora le competenze Stem diventano una potenzialità incredibile, per questo Scelza si spende molto per promuovere e diffondere presso le giovani la scelta di un percorso di studi e di formazione scientifico, riconoscendo però che «se c’è qualcuna che ama le materie umanistiche, non può scegliere le Stem perché lo dicono tutti. Perché se non facciamo quello che ci piace alla fine non riusciremo mai a realizzare i nostri sogni».

La guerra russa in Ucraina

L’esperienza in Russia è stata un altro tassello nella crescita personale, un po’ come nel percorso di Rey Skywalker in Guerre stellari: «Mi ha insegnato a lavorare tanto su me stessa. Il tuo equilibrio e la tua forza interiore fanno la differenza in qualunque situazione. Più riesci a prepararti e a essere tranquilla tanto più il tuo team ti segue e riesci a trovare una soluzione ai problemi». Ma si presentano situazioni in cui si può davvero poco, ma è importante anche trovare lo spazio per quel poco: «Non scorderò mai la disperazione la mattina in cui ho ricevuto la lista delle venti persone che il giorno successivo avrebbero dovuto presentarsi al controllo medico e due settimane dopo partire per la guerra. È una situazione in cui ti senti impotente, sola, non hai la possibilità di aiutare persone a cui tieni. Pensi immediatamente a quello che puoi fare e abbiamo cercato di organizzarci per aiutare le famiglie di queste persone cercando un’alternativa anche in una situazione tanto orribile», ricorda Scelza con la voce che le si incrina per la prima volta in questa lunga conversazione.

Puntare sulle persone

Le persone che ha incontrato nel suo percorso professionale hanno fatto la differenza e sulle persone vuole investire come manager. «I risultati vengono dalle persone e le persone sono in grado di dare il meglio di sé stesse, quando si rendono conto che quello che fanno ha un valore, ma bisogna essere consapevoli che ognuno ha bisogni che vanno al di fuori dell’ambito di lavoro e deve essere messo nelle condizioni di fare del proprio meglio», sottolinea Scelza, che da marzo 2023 è stata alla guida di Prysmian in Olanda dove «hanno un concetto molto avanzato di bilanciamento vita-lavoro».