Le concessioni balneari tradite

«Quattro anni fa, quando ho acquisito la concessione con un bando comunale, ero felice come se avessi segnato un gol decisivo». Torna indietro nei ricordi Lorenzo Scarafoni, classe 65, debutto in serie A il 9 maggio 1982, in Roma- Ascoli, quando Carletto Mazzone, che allenava i marchigiani, lo chiamò in campo a otto minuti dalla fine. Scarafoni, bomber da 102 reti in carriera, 84 presenze in Serie A e 260 in B con maglie importanti come quelle di Ascoli, Triestina e Palermo e una chiamata nell’Italia Under 21.

Lorenzo Scafaroni - Ascoli calcio 1982

Lo chiamavano Valdano, come l’argentino campione del mondo, per la sua capacità di essere attaccante e di aiutare a difendere. Da quattro anni ha deciso di cambiare vita e di gestire una spiaggia, a Marina di Altidona, nel Fermano: «Un investimento che finora mi è costato circa quattrocentomila euro – dice –: sono andato avanti gradualmente, anno per anno. Prima la spiaggia e il chiosco, poi i gazebo e quest’anno la costruzione della struttura principale da 100 metriquadrati e delle cabine mare per altri 32».

Il progetto

Un progetto imprenditoriale avviato con la moglie Elena, con la quale si è unito in matrimonio in riva al mare, a due passi da Bagni Sant’Andrea, quello che è diventato il suo chalet; con lei ha creato una piccola società, che ora rischia di non avere futuro dopo la sentenza del Consiglio di Stato: «Questo stop è pura follìa, è spuntato da un giorno all’altro e mi auguro che venga rivisto presto, magari prevedendo un diritto di prelazione a chi è già concessionario. Nel frattempo, pensando al rinnovo della concessione fino al 2033, avevo regolarmente versato gli oneri», è il rimpianto dell’ex bomber. Sono due le concessioni balneari attualmente attive, «il cui valore era già crollato quando si è concretizzato il problema della Bolkestein».

La messa in sicurezza

Su quel tratto di mare sta lavorando la Ubaldi Costruzioni di Maltignano (dopo mesi persi in rallentamenti tecnici e ricorsi al Tar, ndr.), grazie a un accordo tra comune di Altidona, Regione Marche e Rfi per la messa in sicurezza del litorale a nord e, in particolare, della linea ferroviaria, un investimento pubblico da 3 milioni per creare scogliere protettive che consentiranno la nascita di un tratto di spiaggia nuova, che porterà entro primavera anche ad avere tre chilometri quella disponibile, con almeno altre 8 concessioni che sarebbero andate a bando, e il potenziamento del tratto Marina di Altidona-Marina Palmense della ciclovia adriatica.

La spiaggia “in” di Campofilone

Poco meno di duemila abitanti e un'economia che si regge su due pilastri: la produzione di maccheroncini e il turismo balneare. Questa è in sintesi Campofilone, diventata negli ultimi anni la spiaggia più “in” del Fermano, «grazie agli investimenti dei sette concessionari, che significa anche sette famiglie e altre decine di persone che in estate rinforzano l’’organico», dice il sindaco Gabriele Cannella. «Ci siamo messi alle spalle un'estate da tutto esaurito – aggiunge – e l’obiettivo, prima della sentenza del Consiglio di Stato, era di aprire bandi per altre concessioni balneari per aumentare la ricettività della spiaggia, come è previsto nel piano spiaggia comunale».