Le condizioni

Il contratto degli studi professionali fissa maggiorazioni differenziate a seconda che il lavoro straordinario venga prestato in ore diurne feriali, festive, notturne feriali o notturne festive, ovvero che la prestazione superi o meno un certo limite giornaliero. In ogni caso, il lavoratore non può compiere lavoro straordinario in mancanza di autorizzazione del datore o di chi ne fa le veci

I TETTI

Al massimo 48 ore a settimana

La durata massima dell’orario settimanale, comprensiva delle ore di straordinario, non può superare le 48 ore, che possono essere calcolate anche in media su un arco di 6 mesi. In caso di adozione dell’orario multiperiodale, fermo restando il rispetto del tetto delle 48 ore medie, non sussistono limiti di durata del lavoro settimanale

LE SANZIONI