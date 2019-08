I diktat di Zingaretti al M5S e i timori renziani di «una trappola»

Due strategie fondamentalmente diverse, nonostante la posizione unitaria della direzione sul via libera alla trattativa, che sono subito emerse ingarbugliando il quadro dopo il colloquio con Mattarella, quando Zingaretti in accordo con Gentiloni ha dettato alla stampa tre condizioni capestro per il M5s: via i decreti sicurezza voluti da Salvini, preaccordo sulla manovra economica e stop al taglio dei parlamentari . È evidente la difficoltà di trovare in pochi giorni l’accordo sulla legge di bilancio, soprattutto su come disinnescare le clausole di salvaguardia sull'Iva per 23 miliardi, ma è soprattutto l'ultimo punto ad essere inaccettabile per il M5s. Il taglio del numero dei parlamentari è per i pentastellati condizione imprescindibile, tanto che lo stesso Matteo Renzi quando ha proposto a sorpresa un governi istituzionale con il M5s ha chiarito che della riforma si può parlare a certe condizioni.



Dopo il diktat in tre punti di Zingaretti via mezzo stampa tutti i pontieri, sia tra i renziani sia tra la maggioranza zingarettiana, stanno lavorando «per metterci una toppa». Ed ecco allora sia il capogruppo alla Camera Delrio sia il vicesegretario Andrea Orlando pronti a precisare che il taglio dei parlamentari va bene se accompagnato da una riforma della legge elettorale che elimini il problema dei collegi troppo grandi con una proporzionalizzazione del Rosatellum. E i contatti dei pontieri con i pentastellati si sono intensificati in queste ore: «Non cadete nella trappola di Zingaretti», è il messaggio.



Vedremo a breve quale sarà la risposta del M5s, che è unito nella volontà di evitare le urne in autunno. Certo è che i movimenti odierni hanno fotografato un Pd ormai a due teste, e la risoluzione della crisi nelle prossime ore in un senso o nell'altro servirà a capire non solo se c'è qualche possibilità che il governo giallo-verde decolli ma anche chi è in grado di dare le carte e conta davvero nel Pd.