Le conseguenze economiche dell’Italia declassata Il conto della crisi sarà altissimo. Quel che è peggio è che potrebbe essere pagato dai “soliti noti” di Paolo Liberati e Massimo Paradiso

Al declassamento di Fitch, un solo livello sopra la spazzatura per il debito italiano, le reazioni hanno avuto la forma della sorpresa e la sostanza della miopia. Si è ricordato che i fondamentali dell’economia e della finanza pubblica sono solidi e sostenuti da un avanzo della bilancia commerciale. Il che è vero. Tanto quanto il fatto che, in assenza di interventi di monetizzazione come quelli adottati fuori d’Europa, il finanziamento della spesa pubblica dipenderà dal mercato. Le conseguenze potrebbero essere serie già nel prossimo anno, tanto più se le agenzie di rating seguiranno la pratica di usare metriche ordinarie di valutazione in un contesto pandemico eccezionale.



Alla fine di quest’anno, l’Italia si confronterà con un deficit superiore al 10% del PIL e un debito pari al 155,7% del PIL. Nel 2021 non si possono attendere esiti risolutivi neanche nello scenario migliore di un rimbalzo della crescita del PIL tendenziale (+4,7%), di un debole eventuale aumento dell’inflazione (1,7%) e della riapertura totale delle attività produttive. E potrebbe anche andar peggio di così, se il corso epidemico non fosse benevolo. Di molto probabile, invece, c’è che le conseguenze per l’Italia saranno pesanti in ogni caso. Proviamo a fare ordine.



Per quest’anno appare ormai evidente che si potrà far conto soltanto sul Quantitative Easing della BCE (o PEPP nella versione pandemica). Da un lato si è disvelato come l’uso del MES senza condizioni stenti a decollare. Nella bozza di contratto, infatti, ci si riferisce a una forma di monitoraggio e sorveglianza in accordo con le regole del Two Pack; un passaggio coerente con il Trattato costitutivo del MES in relazione alla “sorveglianza rafforzata” di Commissione Europea e BCE. Dall’altro, i tempi di avvio del Recovery Fund (avvio peraltro affatto scontato) difficilmente consentiranno interventi operativi prima del 2021.



In questo quadro, nell’ipotesi migliore che al piano di acquisti di titoli del debito dei Paesi membri sia data dalla BCE piena esecuzione, in Italia dovrebbero affluire circa 223 miliardi, che ridurrebbero la necessità di emissioni lorde da parte del Tesoro a 327 anziché 550 miliardi. Non poco, considerando che l’Italia, nel 2020, dovrà rimborsare circa 372 miliardi di titoli in circolazione. Le emissioni nette sarebbero così praticamente azzerate. Ma si tratta dello scenario più favorevole e di durata non prevedibile. Ne è riprova il fatto che la BCE, nell’ultima riunione, si è mostrata cauta nell’annunciare fin da ora l’aumento del PEPP oltre i 750 miliardi già annunciati.



È dunque sufficiente proiettare lo sguardo poco più avanti per ragionare sulle conseguenze della pandemia. La BCE, pochi giorni fa, ha esteso il suo intervento anche ai titoli spazzatura, fino a settembre 2021; una data che coincide, per l’Italia, con la predisposizione della legge di bilancio 2022. Al qual tempo si può presumere che dovremo far da soli. Ma con quali mezzi? Le previsioni migliori indicano, nel 2021, un rapporto tra debito e PIL pari al 152,7% e un indebitamento pari al 5,7% del PIL. Nel frattempo, con riferimento alle agenzie di rating, la migliore aspettativa è che esse confermino l’attuale classamento; la peggiore consiste in ulteriori declassamenti. Con prevedibili conseguenze sul costo delle nuove emissioni, che al momento in cui si scrive per il BTP decennale tocca circa l’1,8%, un differenziale superiore ai due punti percentuali nei confronti del Bund tedesco.