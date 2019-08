Le consultazioni del premier incaricato: chi vedrà, i tempi e i temi

Le modalità delle consultazioni

Già in carica per il disbrigo degli affari correnti con il precedente esecutivo dimissionario, Conte incontrerà le forze politiche a Montecitorio. Variabili sono tanto la durata quanto il formato delle consultazioni, che si concludono quando l’incaricato ritiene di essere in condizione di sciogliere la riserva per poi procedere alla formazione del governo. Normalmente, in incontri a porte chiuse, il premier incaricato vede tutti i partiti, sia quelli che ne sostengono la maggioranza sia quelli dell’opposizione.

Non sono mancati, però, casi in cui l'incaricato decida di confrontarsi anche con soggetti extraparlamentari: si va dalle parti sociali (i sindacati e Confindustria in primo luogo) a soggetti come una delegazione di risparmiatori, tra cui anche quelli di Banca Etruria; con loro Giuseppe Conte iniziò le consultazioni per la formazione del suo primo governo, lo scorso anno.