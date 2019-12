Le coordinate per relazionarsi con le diverse culture manageriali in Asia di Alfonso Emanuele de Leon *

Secondo il Fondo Monetario Internazionale l’Asia rappresenta ad oggi quasi esattamente due terzi della crescita economica mondiale (63%), con in Cina settori come quello del lusso con tassi di crescita annuale dell’intero mercato del 30-40%. Di fatto l’Asia rappresenta per qualsiasi azienda una straordinaria opportunità, in contrasto con la crescita che non c’è più nei nostri mercati. Allo stesso tempo l’Asia rappresenta una grande incognita per chiunque voglia approcciare non solo i mercati, ma anche e soprattutto la cultura manageriale locale.

Nel corso degli ultimi cinque anni ho avuto il grandissimo privilegio di vivere a Hong Kong, e soprattutto di avere visitato per lavoro diversi Paesi asiatici ogni settimana, interagendo ed approfondendo la cultura manageriale di ciascuno dei paesi dell’Estremo Oriente. E mi sono reso conto che se in Europa pensiamo di essere molto diversi da un Paese all’altro, in Asia le differenze sono ancora più marcate e variegate in un continente che attraversa tutta la lunghezza del pianeta dal quasi siberiano nord del Giappone fino all’equatore di Singapore, scendendo lungo l’Indonesia fino alla punta dell’Emisfero Sud in Australia e Nuova Zelanda.

Il mio esempio preferito sono due paesi come la Corea del Sud e il Giappone, separati da uno stretto di soli 50km che non possono essere più diversi culturalmente, l’equivalente della differenza tra Finlandia e Turchia. Ma soprattutto, in Europa da trent’anni è in atto un processo di convergenza delle culture spinto dalla creazione del mercato e moneta unici, le facilitazioni di viaggio dal trattato di Shengen e da ultimo la politica di integrazione culturale di maggior successo della storia della umanità: le borse di studio Erasmus.

Al contrario, in Asia questo processo di integrazione non esiste. Ad esempio le tre principali economie asiatiche continuano ad essere dei microcosmi a sé stanti senza alcun indizio di convergenza. La Cina basta a sé stessa ed ha deciso che questo è il secolo nel quale dominerà il mondo, cominciando dal punto di vista economico. Appendice della Cina sono Hong Kong e Taiwan, ma entrambi con livello di sviluppo molto superiore, e quindi cultura manageriale propria, e con un fortissimo senso di identità e di differenza rispetto alla Cina mainland, come evidenziato dalle vicende politiche di questi mesi.

Il Giappone è sempre stato un Paese chiuso e solo superficialmente aperto agli influssi culturali esterni, ed è quello che lo rende così puro e straordinario. La Corea del Sud è una nazione storicamente schiacciata tra le due superpotenze di Cina e Giappone ed ha dovuto giustificare la propria esistenza ed indipendenza dotandosi di una cultura, alfabeto e tradizioni proprie, e ancora oggi necessita di difendere fortemente la propria identità e diversità.