Le correzioni dei legali alla riforma di Marco Mobili e Valeria Uva

1. PIÙ SPAZIO AL CONCORDATO PREVENTIVO

In alternativa alle liquidazioni giudiziali

I principali interventi riguardano la revisione del giudizio di fattibilità in capo al giudice, una definizione più flessibile di concordato in continuità, nonché la limitazione a casi ben specifici dell’esclusione dal voto creditore in conflitto di interessi. Stop (o limitazione) delle decisioni a maggioranza per “teste”.

2. ASSISTENZA DAVANTI ALL’OCRI

Per il professionista advisor del debitore

Possibilità di assistenza professionale al debitore ad opera dei suoi advisor di fronte all’organismo di composizione della crisi di impresa (Ocri) fomato da esperti, a garanzia di una migliore efficacia dell’intervento.

3. MISURE PREMIALI PER CHI ANTICIPA

Più chiarezza sui vantaggi per il debitore “attivo”

Andrebbero precisati e potenziati gli incentivi (in termini di sgravio di responsabilità e risarcimento del danno) per il debitore che si fa parte attiva e segnala per tempo le situzioni di difficoltà e crisi. Questo può incentivare il tempestivo ricorso alle procedure di regolazione della crisi di impresa.

4. PIANI ATTESTATI E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

Ad utilizzo più flessibile

Per facilitare il ricorso a soluzioni della crisi di natura privatistica, serve più flessibilità per gli accordi di ristrutturazione e i piani di salvataggio, strumenti necessari per il risanamento del debito dell’impresa.

5. ACCESSO SEMPLIFICATO AL CONCORDATO

Requisiti meno stringenti

Preoccupa l’obbligo di dichiarare in anticipo le operazioni straordinarie degli ultimi anni e le azioni potenzialmente soggette a revocatoria o ad azione di risarcimento danni. Situazioni difficilmente individuabili all’origine dal debitore.