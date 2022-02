Le Coucou, Méribel (Francia)

Aperto nel dicembre del 2019, è alla sua prima vera stagione, salutata con nevicate generose, che per un hotel ski-in ski-out sono una manna. Al mattino si infilano gli scarponi riscaldati, si mettono gli sci davanti alla porta e si parte per le piste di Les Trois Vallèe, il comprensorio più grande del mondo. Stessa comodità al ritorno: si tolgono gli sci e si è a “casa”, pronti per la spa, per un drink davanti al camino e la cena al ristorante italiano. A pranzo c'è il Beefbar, dove si mangia carne da tutto il mondo, dall'entrecote all'hamburger, ai tacos. Dell'hotel fanno parte anche due grandi chalet - Eleonore e Amandine – con spa e ski room privata. Tutto è a dimensione famiglia, con giochi didattici per i bambini e un ritrovo per gli adolescenti con ping pong, biliardo e dj set.

