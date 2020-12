Le criptovalute e la blockchain entrano nel raggio d’azione degli avvocati Il lavoro riguarda soprattutto la prevenzione, in particolare la conformità dei sistemi di sicurezza delle aziende alla normativa di Elena Pasquini

Pochi confini fissi, tanta collaborazione tra professionisti dentro e fuori le aziende con l’obiettivo di creare una cultura della sicurezza informatica. Che non passa solo per i presidi tecnici.

Una gran parte del lavoro dei legali è sulla prevenzione. Nei fatti li coinvolge nella definizione di procedure aziendali in linea con la normativa vigente o nel loro adeguamento; in alcuni casi, li porta in aula per formare il personale.

La compliance

«L’errore umano è sempre la fonte principale delle violazioni. Non bastano notevoli investimenti in sistemi di sicurezza informatica se non si adotta un modello organizzativo interno di compliance privacy con presidi di controllo efficaci, procedure interne per prevenire i data breach e intervenire immediatamente qualora si verificassero», afferma Giulia Zappaterra, technology senior lawyer di Dla Piper.

Tuttavia, non mancano le consulenze dirette a gestire attacchi hacker, incidenti fortuiti o più in generale situazioni di emergenza dettate da violazioni di dati personali in gestione dell’azienda (soprattutto se di tipo consumer), o l’intrusione nei sistemi informatici che intaccano la continuità produttiva. Con il rischiuo di ricadute di carattere reputazionale.

«Se non affrontate correttamente – spiega Italo de Feo, partner presso Cms Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni - le violazioni della privacy espongono la società al rischio di sanzioni che possono arrivare sino a 20 milioni di euro, o fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore. Ne è un esempio, da ultimo, la sanzione da 20 milioni di sterline irrogata dalla Ico (Information commissioner’s office, l’Autorità della privacy del Regno Unito, ndr) a British Airways».