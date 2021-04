Le criptovalute si stabilizzano: cosa sono e che valore hanno le stablecoin

4' di lettura

Bitcoin è tornato su livelli record, a un passo da quota 60mila dollari, mentre continua a spopolare la mania per gli Nft, i token non fungibili che rischiano di creare bolle attorno a opere d'arte e collectibles. Ma intanto emergono le stablecoin.



Visa ha adottato Usd Coin per il settlement delle operazioni su carta di credito in criptovaluta e Facebook si prepara a lanciar nei prossimi mesi Diem, la propria criptovaluta erede del progetto Libra: in entrambi i casi si tratta di stablecoin legate...