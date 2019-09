Le critiche a Boeing

(Afp)

In un tweet del 6 dicembre 2016 Trump critica Boeing per i costi elevati del nuovo aereo presidenziale Air Force One: “Boeing sta costruendo il futuro Air Force One, ma i costi sono fuori controllo, più di 4 miliardi di dollari. Cancellate l'ordine!” Nei primi minuti dopo la diffusione del tweet, il titolo Boeing perse in pochi minuti l'1%.