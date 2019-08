Le criticità / Il ruolo di Di Maio

Di Maio avrebbe chiesto il ministero dell'Interno ma il Pd rivendica per sé quel dicastero. Il leader politico M5S avrebbe chiesto anche di essere vicepremier: anche in questo caso i Dem chiudono. Per Zingaretti quel ruolo deve essere dei Dem. Il segretario del Pd non vuole ripetere la diarchia dei vicepremier, anche perché è contrario alla stesura di un contratto di governo sul modello dell'accordo tra Di Maio e Matteo Salvini a inizio legislatura. Piuttosto Zingaretti, dal momento che il premier è un pentastellato, propone un vicepremier unico (il suo vice Andrea Orlando)