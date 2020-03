Coronavirus, le crociere puntano sugli sconti per fermare la fuga dei turisti

Il caso Msc

In particolare Msc, per tutte le prenotazioni individuali già confermate e per le nuove conferme entro il 31 marzo consente di recedere dal contratto entro 21 giorni alla data partenza con una spesa di gestione pratica di 50 euro per persona. La promozione è valida per le partenze di marzo aprile maggio e giugno. Inoltre, per le prenotazioni fino al 15 marzo, la compagnia del gruppo Aponte offre la possibilità di prenotare una crociera con 50 euro di caparra (per persona) e acconto del 25% da versare a 60 giorni dalla data di partenza.

Il parere degli esperti

«Quasi tutte le compagnie – afferma Sergio Senesi, alla guida di Cemar, tour operator specializzato e agenzia marittima – stanno facendo sconti, tra il 10 e il 25%. Anche se finora non ci sono state grandi cancellazioni di prenotazioni già fatte».



Tutte le compagnie, peraltro, prosegue Senesi, «stanno applicando la massima attenzione sotto il profilo sanitario. Quanti salgono a bordo, ad esempio, devono compilare un documento in cui si certifica che non sono stati in aree o Paesi a rischio».