Le crociere tornano ai fasti del precovid in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Nel 2023 il traffico crocieristico tornerà ai volumi del 2019. È la stima di Risposte Turismo per l’anno in corso. La società, che da anni fa studi e ricerche sul settore, prevede il superamento di 12,4 milioni di passeggeri movimentati, grazie a quasi 5mila toccate nave (cioè attracchi), in più di 50 porti italiani. Il che significa il superamento del gap tra il 2019 e il triennio appena passato, con il dato aggiuntivo di un 2023 che si profila da record per almeno 10 porti crocieristici italiani.

«Ancora una volta - afferma Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo - l’industria crocieristica ha reagito ad avversità che ne hanno minato i risultati, riuscendo, in Italia e non solo, a colmare il gap generatosi nel 2020 più velocemente di quanto fatto da altri prodotti turistici».

Loading...

Un risultato, prosegue, «che certamente poggia sull’elevata fiducia verso la crociera mostrata da un ampio bacino di domanda rappresentato dai repeater, ma frutto anche dei continui ed ingenti sforzi prodotti dalle compagnie, nonché dai porti e da altri fornitori inseriti nella filiera, per innovare costantemente».

Le prospettive della stagione

Riguardo alla stagione appena iniziata, le prospettive dei porti italiani, si legge nel report Speciale Crociere, stilato dalla società, sono ottimistiche: è prevista un’ulteriore crescita del traffico crocieristico rispetto al 2022.

Gli 1,24 milioni di crocieristi stimati nel 2023 potranno rappresentare «l’apice della graduale ripresa avviata nel 2021, dopo lo stop del 2020, e che ha visto una decisa accelerazione nella seconda metà del 2022. Se le previsioni saranno rispettate, si tornerà ai valori del 2019».