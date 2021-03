Le cuffie sono “creature” semplici ma solo se imparate a conoscerle bene

3' di lettura

Per deejay, per videogiocatori, per audiofili e poi i modelli over ear (coprono l'intero orecchio) e in ear (gli auricolari). Non fatevi confondere troppo, le cuffie sono creature tecnologiche semplici. Anche da spiegare. Proviamo a smontarle per guardarci dentro. Tecnicamente sono diffusori portabili: due altoparlanti piccoli uniti da un cerchietto o comunque una struttura flessibile e un filo (quando c'è). Non ci sono processori o circuiti, nulla di particolarmente sofisticato, sono un accessorio che ha il compito di tradurre in onde acustiche un impulso elettrico. I trasduttori (questo il termini appropriato) hanno qualità variabili. E questo incide nel prezzo. Mentre se stiamo sui “fondamentali” dell'audio ricordiamo che la conduzione del suono avviene tramite la variazione di pressione dell'aria. Che il segnalo audio può essere trasportato anche con tecnologie senza fili come bluetooth e raggi infrarossi o le normali connessioni Wi-fi sia in analogico che in digitale. Questo almeno per chiudere la sezione dell'articolo dedicata alla “biodiversità” dell'accessorio.

Come si misurano le cuffie

Per uscire da una dimensione turistica della conoscenza di questi oggetti occorre prendere in considerazione almeno tre parametri. Il primo è la gamma di frequenze che la cuffia è in grado di riprodurre. Il suono è formato da tante frequenze, e le cuffie devono essere in grado di riprodurne il più possibile. Ciò detto l'orecchio umano può udire dai 20Hz ai 20Khz, quindi andare “sotto” o “sopra” ha poco senso. Il secondo è l'impedenza che indica la resistenza che il suono incontra prima di uscire dalla cuffia. Più è elevata e più la qualità del suono è migliore. Questo parametro che va da 6 a 600 Ohm è direttamente proporzionale al prezzo e all'amplificatore che viene usato. E poi c'è la sensibilità misurata in decibel (db) che descrive la potenza o la pressione acustica a cui possiamo essere sottoposti. Per dirla più semplice più potenza hai e meno probabilità hai di avere un suono distorto quando alzi il volume.

La sociologia della cuffia

Chiusa la parentesi tecnica proviamo a fornire alcuni consigli. Per esempio, le dimensioni nel suono contano. Più grandi sono e meglio è. Quindi è meglio non accanirsi sugli auricolari, che per quanto hanno compiuto progressi giganteschi negli ultimi anni, non avranno mai la qualità audio delle cuffie più ingombranti (a parità di prezzo). Gli audiofili sono avvertiti. I gamer hanno esigenze diverse dagli altri, per esempio devono sapere da dove arriva il suono quando si trovano in una ambientazione in tre dimensione tipo uno sparatutto o un videogioco di esplorazione. Quindi deve essere supportato il Dolby. Gli sportivi invece possono provare a sperimentare le cuffie a conduzione ossea, dove il suono viene trasmesso appunto attraverso le ossa. Ce ne sono poche sul mercato, non hai rumori di fondo e sono interessanti anche se costose. Se viaggi molto, anzi quando ricominceremo a viaggiare, la cancellazione del rumore è una caratteristica che fa comodo, soprattutto in treno e sull'aereo. Se invece le cuffie ti servono solo per le videoconferenze e lo smarpworking allora forse meglio accontentarsi di auricolari con il filo da poche decine di euro. Non ingombrano e non dai l'impressione di essere uno YouTuber. Infine, la parternale dell'ultima riga: che sia una call in videoconferenza o un pezzo rap il volume non deve mai essere alto. La pressione di 120dB è considerata la soglia del dolore.