Le culture manageriali asiatiche sono diverse, ma con qualcosa in comune

Ovviamente il caso sarà diametralmente opposto nei mercati asiatici maturi e senza crescita. Da questo punto di vista in Giappone, o anche da poco a Taiwan e nella Corea del Sud dobbiamo invece gestirli come gestiamo i nostri business in Europa. E qui il nostro ruolo e la nostra esperienza saranno di insegnare come fare, e verrà molto apprezzato il nostro know how di ottimizzazione del mercato esistente.

.3. L’importanza ed il rispetto della gerarchia

Una liberazione per noi Italiani. Finalmente un contesto dove non si deve rinegoziare e discutere le decisioni con ogni dipendente dell’azienda, qualsiasi sia il suo livello! È vero, in Asia la gerarchia ed il livello sono rispettati e nessuno metterà mai in discussione le nostre credenziali. Se siamo stati messi in quel ruolo deve essere perché abbiamo avuto successo in grandi mercati maturi in Occidente, per forza dobbiamo essere qualificati e quindi saranno pronti ad ascoltarci e a seguirci. L’unica eccezione è rappresentata dalla Cina che, come scrivevo nell’articolo precedente, ha deciso che nei prossimi anni dominerà il mondo e si sente un continente autosufficiente, ed in un certo senso la Corea del Sud dove la schiettezza delle persone porta sempre a dire cosa pensano. Tratteremo entrambi i casi negli articoli relativi a questi due Paesi.

Ma possiamo generalmente affermare che la gerarchia viene rispettata. Ed è proprio qui che risiede l’insidia principale. Questo rispetto per la gerarchia porterà ad un livello di contributo da parte dei local teams inferiore rispetto agli input che otteniamo dal basso, ad esempio in Italia. E ancor di più non avremo mai la possibilità di ricevere un input se nella riunione è presente il diretto superiore dell’interessato. Come recuperare questo gap informativo così fondamentale per capire il contesto e prendere le decisioni adeguate per il mercato ed evitare di sbagliare? La risposta è nel prossimo punto.

4. Le relazioni interpersonali sono tutto!

Noi Italiani siamo bravi nelle relazioni interpersonali. È nel nostro DNA ed è un vantaggio grandissimo sul lavoro. Poi, quando mi sono trasferito in Asia, ho capito che noi giochiamo a livello dilettantistico, e che gli asiatici sono i veri professionisti delle relazioni interpersonali. A quarant’anni passati ho dovuto imparare di nuovo come relazionarmi e fare un upgrade di una skill che pensavo possedere di già. L’istituzione di una relazione personale è fondamentale nella creazione della fiducia e della fedeltà da parte della controparte asiatica. Ed ho imparato che le persone faranno cose per te anche solo perché provano simpatia nei tuoi confronti.

Il mio consiglio è di investire in modo quasi esagerato nella costruzione delle relazioni personali. Vi faccio un esempio: in 30 viaggi in Giappone, quindi con circa un centinaio di cene a disposizione, penso di avere cenato da solo in albergo soltanto una o due volte. Il resto sempre con i manager, i loro team, i clienti, etc… È in questa sede che si costruisce la fiducia e la fedeltà, ed è lì che escono gli issues reali del business che a volte non emergono nelle riunioni per via della gerarchia. Preziosissimo, bisogna investire pesantemente sulla relazione.