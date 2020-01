Le decisioni della giustizia amministrativa

4. Niente giudice ordinario

Va riformato il diniego della Pa all’accesso, sul presupposto della richiesta di una previa autorizzazione del giudice ordinario, posto che le modifiche normative non sono una limitazione dell’accesso ai documenti contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari. La richiesta è poi sufficientemente specificata in quanto limitata temporalmente e relativa a dati in possesso della agenzia delle Entrate. Di questi va quindi disposta la esibizione.

Tar Marche, Sezione Prima, n. 658 del 25 ottobre 2019

5. Vince l’interesse concreto

Va riformato il diniego all’accesso «di prender visione ed estrarre copia di tutta la documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale ... con accesso all’archivio rapporti finanziari» formulato da un coniuge in danno dell’altro. Ciò in quanto vi è concretezza ed attualità nel tutelare l’interesse giuridico in pendenza di un giudizio di separazione o divorzio. L’istanza è «sufficientemente precisa nell’individuare l’oggetto della richiesta, anche tenendo conto delle notoria efficacia dei sistemi informatici in dotazione all’agenzia delle Entrate». Sì alla presa visione, senza estrazione di copia.

Tar Sicilia, sezione di Catania, n. 457 del 7 marzo 2019