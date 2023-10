Le destinazioni del sonno e quelle dei concerti

Non è una moda passeggera bensì un trend in crescita in un mondo sempre più frenetico: il 60% degli italiani è oggi più attento che mai al tema del riposo salutare e la ricerca conferma per l’appunto come il piacere di dormire bene in vacanza sia in cima alla lista dei desideri di un quarto dei viaggiatori italiani. Dai dati raccolti dalla piattaforma, le destinazioni dove trovare le strutture “perfette” per migliorare la qualità del proprio sonno sono Hội An, località costiera del Vietnam nota per la sua città vecchia adagiata su placidi canali, e Santorini, perla dell’Egeo da visitare soprattutto fuori stagione. Un altro genere di vacanza che si annuncia molto “caldo” nel 2024 è legato alla possibilità di assistere a un’esibizione del proprio artista preferito dal vivo: il 46% degli italiani si dice disposto a prendere un volo a corto raggio per coronare questo sogno e la percentuale sale al 64% per i giovani tra i 18 e i 24 anni. Il 15% del totale dei viaggiatori volerebbe invece anche dall’altra parte del mondo per non perdersi lo show del momento. La classifica delle destinazioni con il maggior numero di concerti in programma nel 2024 con prezzo di ingresso a meno di 25 euro suggerisce quindi di volare nel Regno Unito, a Leeds, e poi a Bordeaux, Roma, Milano e Parigi.

