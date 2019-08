Le dichiarazioni chiave della crisi / Conte a Biarritz: «Con la Lega stagione politica per me chiusa»

Il 24 agosto il presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte, alla guida di un esecutivo in carica per il disbrigo degli affari correnti, è a Biarritz, in Francia, per la riunione del G7. Da qui chiarisce che «quella con la Lega è un'esperienza politica che io non rinnego ma è una stagione politica chiusa che non si potrà riaprire più per quanto mi riguarda». Con queste parole il professore di fatto annulla il tentativo promosso ancora in quelle ore dal leader pentastellato Di Maio di un “doppio forno”, ovvero di un dialogo aperto sia con il Carroccio sia con il Pd. Le parole di Conte rilancia la trattativa M5S-Dem.