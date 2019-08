Le dichiarazioni chiave della crisi / L’endorsement di Trump a Conte: «spero resti premier»

«Comincia a mettersi bene per l'altamente rispettato primo ministro della Repubblica italiana, Giuseppi Conte. Ha rappresentato l'Italia in modo energico al G7. Ama molto il suo Paese e lavora bene con gli Usa. Un uomo molto talentuoso, che spero resti primo ministro!». Il 27 agosto arriva l'endorsement via Twitter di Donald Trump nei confronti di Giuseppe Conte. Il presidente Usa entra così nelle frenetiche consultazioni tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico per formare un nuovo governo. È il disco verde della Casa Bianca a un nuovo esecutivo guidato da Conte.