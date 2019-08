Le dichiarazioni chiave della crisi / Renzi: appello anche a M5S per governo istituzionale

In un'intervista al Corriere della Sera dell'11 agosto l'ex segretario del Pd Matteo Renzi fa «un appello a tutti. Dalla Lega ai 5 Stelle, da Forza Italia alla sinistra radicale, dalle Autonomie ai sovranisti fino ai gruppi parlamentari del Pd, della cui tenuta non dubito. A tutti. Ci vuole un governo istituzionale che permetta agli italiani di votare il referendum sulla riduzione dei parlamentari, che eviti l`aumento dell`Iva, che gestisca le elezioni senza strumentalizzazioni. Penso che quando Mattarella inizierà le consultazioni una parte dei parlamentari dovrà aver già espresso la propria adesione a questo disegno. Così il presidente potrà valutare l`eventuale incarico a un premier autorevole. A lui toccheranno le scelte: noi dobbiamo consegnargli una ipotesi concreta». Dopo il primo giro di consultazioni Renzi, di fronte a un Nicola Zingaretti sempre più dell'idea che dopo la crisi del governo giallo verde il Pd dovesse premere per tornare alle urne, chiede di aprire una trattativa con i pentastellati, con l'obiettivo di un “governo di transizione”, guidato da una figura terza, per mettere al riparo i conti con una manovra, fare il taglio dei parlamentari e una legge elettorale proporzionale. Alla fine, per evitare una spaccatura all'interno del partito (i renziani hanno la maggioranza nei gruppi parlamentari), Zingaretti cede.