Le dichiarazioni chiave della crisi / La replica di Salvini: rifarei tutto

Il 20 agosto, una volta che Conte termina l'intervento in aula al Senato, Salvini abbandona il banco del governo e raggiunge nell'emiciclo i banchi destinati ai senatori leghisti. Da qui replica agli attacchi che pochi minuti prima gli ha indirizzato il capo del governo. «Rifarei tutto quello che ho fatto. Tutto! - sottolinea -. Con la grande forza di essere un uomo libero; ciò vuol dire che non ho paura del giudizio degli italiani. In quest'Aula ci sono donne e uomini liberi e donne e uomini un po' meno liberi. Chi ha paura del giudizio del popolo italiano non è una donna o un uomo libero». Da una parte il leghista attacca a testa bassa «l'inciucio» tra M5s e Pd, Salvini; dall'altro tenta di lasciare aperto un ultimo strettissimo sentiero per il dialogo con i pentastellati, confermando di essere ancora disponibile a «votare il taglio dei parlamentari, fare una manovra coraggiosa e poi andare al voto».