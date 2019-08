Le dichiarazioni chiave della crisi / Salvini conferma lo strappo: «Il 20 agosto sfiduceremo il premier»

Il 9 agosto la Lega deposita al Senato una mozione di sfiducia a Conte. Ne dà notizia una nota del Carroccio, seguita a stretto giro dalle parole del segretario, che twitta: «Chi perde tempo vuole solo salvare la poltrona. Per qualcuno prima la poltrona, per noi prima gli italiani. No inciuci! No governi tecnici! No giochini di palazzo. L'Italia dei sì non aspetta, la parola subito al popolo!». Alla vigilia di Ferragosto il leader del Carroccio Matteo Salvini conferma la linea: «Il 20 agosto sfiduceremo il premier».