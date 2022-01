Le dieci auto più vendute in Italia nel 2021

I dodici mesi appena trascorsi segnano un leggero rialzo del mercato dell’automobile con il numero di auto nuove immatricolate che si ferma a 1.457.952 unità (dati Unrae) segnando un 5,5% in più rispetto ai dodici mesi precedenti ma con ben 460mila auto in meno rispetto al 2019. Fiat Panda si conferma leader nelle vendite nel Belpaese.

Curioso notare che la metà della top ten sia occupata da auto del segmento B, tre del segmento C e solo due del segmento A, ma queste ultime occupano le prime due posizioni.



