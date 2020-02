Le dimissioni di Scalfarotto sul tavolo, ma Renzi frena: non è il momento Per il sottosegretario la ripartizione delle deleghe assegnate alla Farnesina «rinnega gli accordi assunti al momento della formazione del governo». Ma le dimissioni sono congelate avendo raccolto “l'invito” di Italia Viva, «di non provocare in questo delicato momento una sia pur piccola crisi nella compagine governativa». di Emilia Patta

(IMAGOECONOMICA)

È un problema di metodo, innanzitutto. Perché - sostiene Ivan Scalfarotto – Luigi Di Maio non ha rispettato l’accordo fatto alla formazione del governo Conte 2 che prevedeva la delega al Commercio estero a un sottosegretario non del M5s. E invece il ministro degli Esteri, che a settembre ha voluto portare sotto la Farnesina il Commercio estero fino ad allora rimasto sotto il ministero dello Sviluppo economico, ha conferito tutta la parte attiva della delega relativa al Commercio estero al sottosegretario pentastellato Manlio Di Stefano (internazionalizzazione e attrazione degli investimenti, oltre a energia, mare, ambiente, spazio e innovazione e Uama) lasciando al sottosegretario di Italia Viva solo la parte difensiva (i dazi, oltre alle adozioni internazionali).



Un problema di merito

Ma è soprattutto un problema di merito. «Già è stato un errore spacchettare il Commercio estero - dice Scalfarotto -. Ora c’è anche il rischio concreto che le imprese non sappiano più con chi parlare perché le responsabilità sono troppo diffuse, e quindi di fatto rimangano sole. Un settore strategico della nostra economia, soprattutto in un momento in cui anche a causa dell’emergenza Coronavirus servirebbe un supporto unitario del governo, è a rischio».

Scalfarotto: serve un referente unico

Scalfarotto, che si è già occupato di Commercio estero con i governi Renzi e Gentiloni, sottolinea l’importanza strategica del settore in anni in cui la domanda interna è scesa a livelli preoccupanti e la crescita è stata vicina allo zero: «Il nostro export contribuisce per un terzo del Pil, si può dire che negli anni scorsi è stato proprio questo settore a tenere a galla l’Italia. Come si fa a parlare con i rappresentanti dei governi mondiali solo della parte difensiva (i dazi) e non di quella offensiva (la promozione) e viceversa? Con quale credibilità rappresentiamo all’estero le nostre imprese? Serve un referente unico, e anche molto competente. Privare le aziende che esportano e le nostre fiere di una interlocuzione unitaria con il governo è un errore grossolano di cui non desidero assumermi la benché minima responsabilità».

La decisione di rassegnare le dimissioni

Ed è così che Scalfarotto, naturalmente dopo aver avvertito il leader Matteo Renzi ma del tutto autonomamente e con convinzione, ha messo sul tavolo le sue dimissioni - come anticipato dal Sole 24 ore - già giovedì sera. Da parte sua Di Maio ha fatto notare al suo sottosegretario che una parte importante del Commercio estero è rimasta in capo a lui (la vigilanza su Ice, Sace-Simest e Invitalia, le missioni di sistema e le fiere) e che le deleghe relative potranno essere distribuite nei prossimi giorni.

Le perplessità di Renzi e il congelamento delle dimissioni

Infine la decisione di congelare la questione, anche per l’intervento di Renzi, a quando l’emergenza Coronavirus sarà rientrata. Pur condivendo nel merito le ragioni di Scalfarotto, il leader di Italia Viva non ha condiviso la tempistica. «Non è questo il momento», è il pensiero di Renzi, che non vuole ora vedersi addossata la colpa di voler indebolire il governo in piena emergenza Coronavirus. «I nodi del governo restano tutti ma vanno affrontati ad emergenza conclusa».