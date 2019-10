Europa: le potenzialità delle dimore storiche Il primo studio su questo patrimonio rivela un settore dinamico con benefici sociali, culturali e ambientali: ogni anno si investono circa 5 miliardi di euro solo per garantire la loro apertura al pubblico, che nel 2018 ha mosso 52 milioni di visitatori, fatturato 335 miliardi di euro per 9 milioni di posti di lavoro di Roberta Capozucca

Da Matera, arriva la proposta di un disegno di legge per rivitalizzare i centri storici attraverso la valorizzazione del patrimonio storico-edilizio: lo ha annunciato il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi durante il convegno “Beni culturali vincolati: un piano d'azione comune per valorizzare una risorsa economica, sociale e culturale del nostro territorio”, svoltosi il 19 ottobre e promosso dall' Associazione Dimore Storiche Italiane . Una proposta che arriva dopo anni di disinteresse pubblico verso una categoria di beni molto particolare di cui spesso ci si dimentica: le dimore storiche. Poiché non delocalizzabili, ogni investimento effettuato su di esse rimane legato al territorio, sia che si tratti di restauri che di interventi finalizzati per favorire l'ospitalità o l'organizzazione di manifestazioni culturali. Per capirci, in Europa ogni anno si investono circa 5 miliardi di euro solo per garantire l'apertura al pubblico delle dimore storiche: una cifra che nel 2018 ha mosso 52 milioni di visitatori, generando un fatturato di 335 miliardi di euro per 9 milioni di posti di lavoro creati. Questi sono gli ultimi dati resi noti dalla Commissione Europea, che nel settembre 2019 ha pubblicato “Heritage Houses for Europe”: la prima mappatura delle dimore storiche europee e del loro impatto socio-economico, nonché il primo strumento messo a disposizione dei proprietari per rendere la gestione più sostenibile.



Heritage Houses for Europe

Lo studio prende in considerazione quegli immobili nati con funzione abitativa, posseduti o gestiti da famiglie private, ma che sono pubblicamente riconosciuti per il loro valore artistico, storico, archeologico o etnografico. Si tratta di beni che rappresentano il volto più nascosto del nostro patrimonio culturale e che oggi si trovano a un crocevia di sfide, principalmente legate al tema della gestione e della sostenibilità finanziaria.



IL NUMERO Dimore storiche private, iscritte all'associazione nazionale European Historic Houses Association EHHA (2018-2019)

Dal 14 dicembre 2018 al 18 febbraio 2019 , per conto della Commissione Europea, sono stati intervistati 1.084 proprietari per un totale di 67 dimore storiche distribuite in tutta Europa, di cui la maggior parte concentrate in Francia, Italia e Inghilterra. Lo studio ha stimato che oltre il 40% degli immobili appartiene esclusivamente a famiglie private, che di fatto si fanno carico della manutenzione delle strutture e della valorizzazione della loro eredità culturale verso le comunità di riferimento. Secondo il report, però, oltre il 45% di queste dimore subisce una perdita a cui gli stessi proprietari devono far fronte, contribuendo con fondi personali per una spesa media che nel 2018 si è aggirata intorno ai 50.000 euro. Proprio in quest'aspetto risiede il nodo della questione, che deve spingere sia i proprietari che le istituzioni a ripensare ai modelli di governance e di business da implementare. Dall'analisi, risulta che solo il 59% delle dimore sono messe a reddito, di cui il 52% sono utilizzate sia come abitazioni che come fonte di business. Tra le fonti di guadagno emergono sia attività puramente commerciali, come l'affitto della location per eventi privati, set cinematografici o l'organizzazione di servizi turistici, che attività culturali o educative come concerti, festival, spettacoli teatrali, mostre o visite scolastiche. Delle dimore analizzate, inoltre, solo il 54% richiede una quota d'ingresso mai superiore ai 10 euro e comunque insufficiente a coprire costi di manutenzione ordinaria.

GUADAGNO ANNUO IN FUNZIONE DI COSTI E FATTURATO (Fonte: dati elaborati da K&DM sulla base del survey condotto)

Più incerti sono i dati sui ricavi, che secondo lo studio si aggirerebbero intorno ai 62.500 euro a famiglia; solo una dimora su tre riesce a superare questa cifra, ma si tratta di proprietà con valore storico ampiamente riconosciuto e che quindi attraggono un maggior numero di visitatori o di fattorie con grandi volumi d'affari. L'altro aspetto interessante, che emerge dallo studio, è il legame che le proprietà riescono a stringere con le comunità locali al fine di organizzare attività ed eventi culturali; il 44% delle dimore collabora attivamente con associazioni e il 34% lavora con volontari, contribuendo così alla coesione sociale e allo sviluppo delle aree rurali.



ATTIVITÀ COMMERCIALI ORGANIZZATE DALLE DIMORE STORICHE Fonte: dati elaborati da IDEA sulla base del survey condotto

Dal report, dunque, emerge chiaramente come le Heritage House forniscano un contributo reale e multidimensionale alla società europea, ma si evince anche che questo settore è quasi del tutto estraneo alle dinamiche culturali contemporanee con una scarsa conoscenza degli strumenti esistenti. Come ha spiegato Erminia Sciacchitano, che ha coordinato i lavori per conto della Commissione Europea: “È fondamentale che i proprietari delle dimore storiche possano sviluppare il loro business e garantire un futuro a queste strutture, avendo dalla loro sia competenze imprenditoriali che l'appoggio delle istituzioni locali ed europee. Per questo, a seguito dell'analisi condotta, abbiamo compilato una vera e propria guida , scaricabile online, che i proprietari possono utilizzare per individuare le strategie di business e i modelli di gestione più appropriati per la loro realtà: a partire dalla dimensione della casa alla presenza di un terreno, alla possibilità di svolgere attività connesse al turismo o all'agricoltura”.