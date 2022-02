Le discoteche riaprono l'11 febbraio: ecco tutte le regole per tornare a ballare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo la chiusura decretata a partire dalle feste di Natale, l’11 febbraio riaprono le discoteche. Una misura, decisa dal governo, che insieme all’eliminazione dell’obbligo di mascherina all'aperto su tutto il territorio nazionale, rappresenta un altro passo avanti verso il superamento delle restrizioni legate al Covid.

Obbligo di super green pass

Potrà entrare solo chi ha il Green pass rafforzato (rilasciato dopo vaccinazione o guarigione), sarà necessario indossare la mascherina, tranne che in pista da ballo. La mascherina va indossata negli ambienti al chiuso e all'esterno tutte le volte che non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. Per quanto riguarda le capienza, il limite non potrà superare il 75% per le discoteche all’aperto ed il 50% per quelle al chiuso.

Le misure di prevenzione

In base alle linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, sono numerose le incombenze a carico dei gestori. Si parte dalla necessità di predisporre una «adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione».

La distanza di sicurezza

Vanno poi riorganizzati gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone. Vanno garantiti «almeno 2 metri tra gli utenti che accedono alla pista da ballo». E, se possibile, «vanno organizzati percorsi separati per l'entrata e per l'uscita. E vanno previsti addetti alla sorveglianza del rispetto del distanziamento interpersonale adeguato rispetto alla capienza del locale, come sopra stabilita». A tal fine «si promuove l'utilizzo di contapersone per monitorare gli accessi».

Prenotazioni online

Va garantito, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni.