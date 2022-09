Le Dolomiti sugli sci (e non) si mettono alla prova della sostenibilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dolomiti Superski, il consorzio che riunisce 450 impianti di risalita e 1200 km di piste, distribuiti su 16 comprensori in provincia di Trento, Belluno e Bolzano, percorribili con un unico skipass, si sta adoperando, entro fine settembre, per misurare la quantità di CO2 prodotta da ciascun impianto.

L'operazione, affidata ai “sustainability ranger” di ognuna delle dodici valli del consorzio, si inserisce nel più ampio e modulare programma Dolomiti Superski Responsibility lanciato nel 2020, teso all'obiettivo di stilare, entro il maggio 2023 il primo Bilancio di sostenibilità e di elaborare, di seguito, dovute azioni di ribilanciamento.

Per il grande domaine skiable delle Alpi orientali non si tratta di puntare ad azioni di greenwashing o di compensazione per ottenere una qualche certificazione. Piuttosto, per il Dolomiti Superski Responsibility pare essere un’occasione non procrastinabile di riflessione resa attuale dagli effetti del cambiamento climatico e dalla presenza, tra Alpi e Appennino, di impianti dismessi, tenuti in piedi con azioni di accanimento terapeutico su montagne assetate a quote altimetriche basse.

«Ci troviamo davanti a una montagna che cambia a vista d'occhio - si legge nel dossier NeveDiversa 2022 di Legambiente -, dove sarà sempre più difficile identificare la stagione invernale con lo sci alpino e per questo avrà bisogno di riconfigurarsi un'idea di sostenibilità più ampia capace di contenere in visioni complessive le possibilità di vivere nelle terre alte».

Secondo il dossier sono almeno 150 i nuovi progetti o gli adeguamenti di impianti sciistici che ricadono in siti montani protetti dalla Rete Natura 2000 dell'Unione Europea, 234 gli impianti dismessi (+54% rispetto all'anno precedente), 135 le strutture temporaneamente chiuse per mancanza di neve o per fine vita tecnica, 149 gli impianti che sopravvivono con forti iniezioni di denaro pubblico che rischiano solo di posticipare di qualche stagione un'inevitabile agonia.