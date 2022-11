Le Dolomiti scommettono sulla sostenibilità: Zona a basse emissioni

«Forse questa sarà la volta buona ma, secondo me, si poteva essere più incisivi, più radicali - osserva Michil Costa, deus ex machina della Maratona dles Dolomites -. Non ci sarà quel parco chiuso che io mi immaginavo, dedicato a chi ama la montagna e il silenzio. È comunque un buon progresso e possiamo accontentarci. Riflettendoci meglio, potrebbe essere l'input perfetto per scelte più severe in futuro, magari dopo aver rilevato un forte aumento di ciclisti».

A ben vedere, gli effetti sulla popolazione a due ruote e sull'offerta turistica sono tutti da scoprire: «Un progetto di questo tipo ha un enorme impatto sul concetto turistico dell'intera località e di tutti gli operatori. Andrà a cambiare in maniera drastica l'intera percezione dell'ospite e l'offerta del comprensorio», commenta Roberto Huber, direttore di Alta Badia Brand.

L'occasione è importante non solo per ridurre, ma soprattutto per rieducare i visitatori all'uso dei passi: «Il valore a costo zero per il transito è sbagliato. Bisognerebbe calcolare una cifra congrua come accade da tempo in Austria o in Svizzera - afferma Christof Vinatzer, Presidente di Dolomites Val Gardena. Con meno mezzi in transito e parcheggiati, toglieremo le auto dai prati o nelle curve -, eliminando di conseguenza pure il nervosismo di tanti, residenti e non».

Lotta quindi alla sosta selvaggia ma pure alla guida maleducata, argomenta il sindaco di Livinallongo, Leandro Grones: «Stavamo quasi diventando l'autodromo delle Dolomiti. Un immaginario da frenare, se penso che perfino Stefano Domenicali, Ceo della F1, aveva detto che sognerebbe una gara qui. No: questo non è Dolomiti, ambiente, turismo. È stata dura arrivarci, perché in passato ogni regolamentazione è stata vista come minaccia. Ma ora è necessaria per frenare i tour per i bolidi e costruire il vero bene del turista e del residente».

È arrivata quindi l'ora di una disciplina delle strade dolomitiche in modo condiviso, confermando la capacita di dialogo e collaborazione delle terre ladine, che da sempre spiccano per la qualità dei collegamenti sciistici e l'organizzazione di eventi ciclistici.