Le due facce del mercato del lavoro: crescono gli occupati e sale il divario per livelli di istruzione

Nel primo trimestre 2023 gli occupati sono cresciuti di oltre mezzo milione rispetto al primo trimestre 2022 (+513mila, per l’esattezza). Il periodo gennaio-marzo 2023 è l'ottavo trimestre consecutivo che l’Istat osserva un aumento tendenziale dell'occupazione che, per effetto del rimbalzo dopo la frenata per la pandemia, ha raggiunto il picco dei 23 milioni 250 mila unità. L'aumento dell'occupazione coinvolge i dipendenti a tempo indeterminato (+542 mila) e gli indipendenti (+50 mila), calano i dipendenti a termine (-79 mila). La crescita riguarda gli occupati a tempo pieno (+498 mila), rispetto a chi lavora a tempo parziale (+15 mila).

Penalizzato chi ha conseguito un basso titolo di studio

Ma insieme agli occupati aumentano anche i divari per livello di istruzione, che vedono penalizzati quanti hanno conseguito un basso titolo di studio. Segno che si va sempre più verso un mercato del lavoro polarizzato che vede penalizzati i lavoratori con basse competenze. Il tasso di occupazione delle persone tra i 15 e i 64 anni nel primo trimestre 2023 ha raggiunto il 60,6%, ma la crescita tendenziale è maggiore per i laureati (+1,3 punti) e tra i diplomati (+1,5 punti) rispetto a chi ha conseguito fino alla licenza media (+0,3 punti). Il tasso di occupazione tra i laureati (82,2%) è superiore di circa 16 punti a quello dei diplomati (66,6%) ed è quasi il doppio rispetto a quello di chi possiede un titolo più basso (43,4%).

Inoltre, il tasso di disoccupazione all’8% diminuisce di -0,3 punti tra i laureati (pari a 3,9%), di -0,7 punti per i diplomati (7,7%), mentre aumenta di +0,2 punti per chi ha conseguito fino alla licenza media (12,9%). Per il tasso di inattività che è pari al 33,7% si oscilla dal 14,4% tra i laureati (-1,2 punti), al 27,7% tra i diplomati (-1,1 punti) fino a raggiungere il 50% per quanti hanno un basso titolo di studio (-0,5 punti).



Gli occupati sono 474mila in più di prima della pre pandemia

Il quadro non cambia se allarghiamo l’analisi alla fase pandemica. Confrontando i dati Istat con quelli del primo trimestre 2019, alcune dinamiche sono simili. Nel primo trimestre 2023 il valore del tasso di occupazione è superiore di 2,4 punti (60,6% rispetto al 58,2%), ma la ripresa non è stata di pari intensità per tutti, comportando un aumento degli storici divari per caratteristiche socio-demografiche .Rispetto al primo trimestre 2019, il numero di occupati nel primo trimestre 2023 è più elevato di +474 mila unità ; l'aumento è più accentuato per i dipendenti a tempo indeterminato (+4,2%) in confronto a quelli a termine (+2,7%), mentre il bilancio è ancora negativo per gli indipendenti (-4,1%). La crescita dal 2022 ha coinvolto il lavoro full time: rispetto al primo trimestre del 2019, gli occupati a tempo pieno aumentano del 3,1%, mentre quelli a tempo parziale diminuiscono del 2,2%.

Rispetto a gennaio-marzo 2019 si riducono i divari generazionali e territoriali

Dal confronto tra il primo trimestre 2023 e il primo trimestre 2019, i divari generazionali e quelli territoriali sono diminuiti; la crescita del tasso di occupazione tra i giovani (+3,4 punti) è stata maggiore di quella tra i 35-49enni (+2,8 punti) e di quella tra i 50-64enni (+2,1 punti). Anche se il punto di partenza vedeva i giovani occupati svantaggiati rispetto alle altre fasce d’età. Gli effetti negativi della pandemia sul mercato del lavoro sono stati più marcati al Nord, ciò ha favorito una riduzione del gap territoriale, che comunque resta su livelli elevati: da 24,3 punti del primo trimestre 2019 a 21,7 punti del primo 2023.