Le Dune di Piscinas, prima il deserto e poi il mare cristallino sardo

Sono alte sino a sessanta metri, la loro sabbia è morbida, sembra di stare nelle oasi del deserto. Il vento del Maestrale lo modella come uno scultore. Piscinas è una meraviglia naturalista della Costa Verde. Si trova ad Arbus in Sardegna. Le dune non sono agevoli da raggiungere: bisogna superare sterrati e terreni sabbiosi, però poi ecco ricevere in premio questo paesaggio unico in Italia tra ginepri, lentischi e olivastri, gigli di mare e papaveri della sabbia. Talvolta fanno capolino anche le tartarughe marine.

