Il candidato normale per tempi anormali: salgono le chance di Biden

Nella conta dei delegati è sempre più in testa con 1.086 delegati contro i 772 di Sanders, a conteggi ancora non definitivi. La matematica non è un’opinione: per avere i 1.991 delegati necessari ad ottenere la nomination democratica il senatore del Vermont dovrebbe vincere altri 1.219 delegati. Ma ci sono solo 1.688 delegati da assegnare negli Stati dove non si è ancora votato. Più altri 349 che non sono stati ancora allocati negli Stati con gli scrutini in corso. Per conquistare la nomination, Sanders non deve solo vincere in tanti degli Stati rimasti, ma lo deve fare con un largo margine. Dopo il risultato delle ultime tre primarie sembra molto improbabile che possa avvenire.

Il coronavirus ha cambiato tutti i piani, raffreddando la corsa elettorale che sembra essere finita in un congelatore. All’improvviso le cose importanti sembrano altre. L’Ohio è stato il primo Stato a spostare in avanti le primarie, molti altri stanno seguendo il suo esempio. In Maryland e Rhode Island il voto dal 28 aprile è stato rimandato al 2 giugno. Il prossimo voto è previsto il 29 marzo a Porto Rico, che però sta valutando di rimandarlo al 26 aprile.

Ci sarà uno stacco di tre settimane per le primarie democratiche, con molta probabilità, fino al 4 aprile quando si voterà in Alaska, Hawaii e Wyoming, tre Stati che dovrebbero essere favorevoli a Sanders. Ma il virus ha mischiato le carte e il senatore del Vermont potrebbe anche riconsiderare la sua candidatura e uscire dalla corsa. Lo ha fatto intendere mercoledì 18 marzo, dopo il 3-0 di martedì, il manager della campagna Faiz Shakir. «Il prossimo voto per le primarie ci sarà fra tre settimane. Il senatore Sanders avrà prima un confronto con i suoi sostenitori per valutare la sua corsa».

Sanders è soprannominato “teflon” per la sua resistenza e l’abilità a lasciarsi scivolare tutto ma una via d’uscita dalla corsa elettorale potrebbe essere più che una possibilità. Le prossime settimane lo diranno. La pressione è aumentata e anche il suo nervosismo. Nelle ore successive al voto a un giornalista che gli chiedeva se avesse preso già una decisione, il senatore ha risposto scocciato: «I’m dealing with a f…ing global crisis», mi sto occupando di una…crisi globale in questo momento, prendendo tempo, mentre al Senato sta lavorando al pacchetto di misure per rispondere alla pandemia.

La corsa di Biden è aiutata dalla crisi del coronavirus. Gli americani ricordano come la presidenza Obama gestì ad esempio l’emergenza di Ebola. Lui stesso ci è ritornato in queste settimane criticando Trump e la sua amministrazione per i ritardi e la mancanza di leadership anche nella comunità internazionale. «L’America in momenti come questi deve guidare il mondo per aiutare a superare l'emergenza, noi lo facemmo con Ebola».