Le emozioni al lavoro sono importanti (se sappiamo leggerle...)

Ma soprattutto, nella vita reale l’emozione di “Mario” dipende dal pensiero che Mario ha su di sé, sul proprio rapporto con quel lavoro, sul proprio momento particolare, sul mondo “in generale”. Se Mario ha chiesto aiuto perché pensa che da solo potrebbe non farcela, il pensiero al no può diventare “non ce la farò mai” (in generale). Se Mario pensa di non essere molto bravo in quel lavoro, può pensare “ecco, farò la figura dell’incapace”. Se quel lavoro non gli piace, “il mio lavoro (tutto) non mi piace”. Se ha ricevuto più no proprio nella stessa giornata (non necessariamente solo al lavoro), “se ne fregano tutti”. Se Mario ha faticato ieri anche a convincere gli amici su dove andare a cena, “non sono assertivo”, e così via..

Se questi pensieri producono in Mario un’emozione molto spiacevole, questa diventa soverchiante rispetto al no ricevuto e inciderà sul comportamento in modo poco “utile”: sicuramente alla risoluzione del problema “chi fa il lavoro”, ma molto probabilmente anche a mantenere più scorrevole la relazione (questione ancora più necessaria proprio perché gli è stato detto di no).

Più l’emozione è forte, più il problema da risolvere non sembra “chi può aiutarmi a svolgere il progetto / come posso farlo da solo”. Che può essere risolvibile o meno, ma comunque è circoscritto. Invece il problema “non sono assertivo, sono un fallito, il mondo ce l’ha con me, nessuno mi rispetta sul lavoro”, anche ammettendo che sia vero, può non essere risolvibile, e comunque non in tempi brevi, sicuramente non risolvibile facendosi guidare dall'emozione.

Se accettiamo che molte delle emozioni che Mario prova derivino dai suoi pensieri, dobbiamo anche fare i conti con il fatto che le emozioni arrivano, mentre i pensieri che Mario fa possono non essergli così chiari. Se non se ne rende conto, farà ancora più fatica a trovare una strada utile. Anzi, rischia di produrre la profezia che si autoavvera: al liceo, l’idea di non capire niente in filosofia mi fa soffrire (perché penso che filosofia sia una materia importante; perché molti altri sono bravi, ecc). Quando mi metto a studiarla faccio fatica, ma non mi piace sentirmi incapace e allora provo a dimostrare a me stesso che non è vero. Così studio poco, velocemente e male: se riuscirò, quale migliore dimostrazione che non sono incapace? Oppure studio poco, perché facendo fatica mi scoraggio velocemente pensando “ecco, vedi? Non sono proprio capace”.

Peccato che, in entrambi i casi, studiando poco ci capirò ancora meno e sarà quindi più probabile prendere un’insufficienza all’interrogazione, certificando a me stesso il contrario di quello che volevo.