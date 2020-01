LE EPIDEMIE DELL'ULTIMO SECOLO / L'asiatica

(AFP)

Nel 1957 è la volta dell'influenza “Asiatica”. Scaturisce da un virus A H2N2 che viene isolato per la prima volta in Cina. Due milioni di morti. Viene individuato un vaccino in tempi record, frenando e poi spegnendo la pandemia, che è dichiarata conclusa nel 1960.