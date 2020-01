LE EPIDEMIE DELL'ULTIMO SECOLO / La Sars

(AFP)

Nel 2003 è allarme Sars (”sindrome acuta respiratoria severa”). È una forma atipica di polmonite che compare per la prima volta nel novembre 2002 nella provincia del Guangdong (Canton) in Cina. In un anno uccide 800 persone, tra cui il medico italiano Carlo Urbani, il primo a identificare il virus che lo ha poi ucciso.