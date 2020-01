LE EPIDEMIE DELL'ULTIMO SECOLO / La spagnola

(ANSA)

È considerata la più grande pandemia della storia. È la “Spagnola”. Dalla primavera all'autunno del 1918 contagia mezzo miliardo di persone nel mondo uccidendone decine di milioni, almeno 25 (anche se alcune stime parlano addirittura di 50-100 milioni di morti). Identificata per la prima volta in Kansas, i media di allora ne danno notizia dopo che ha raggiunto la Spagna (da qui il nome). La Spagnola colpisce un'Europa uscita in ginocchio dalla Prima guerra mondiale: uccide nei primi 6 mesi un milione di persone a settimana ed eliminando dal 3 al 6% della popolazione mondiale. In Italia 600mila persone perdono la vita.